Dopo il debutto della Spice-X al Salone di Torino, la piccola sportiva elettrica ideata e costruita in Piemonte potrebbe evolversi diventando anche una due posti. Il prototipo presentato all'inizio di giugno era progettato per correre gare in salita e per scendere in pista proponendo costi di utilizzo estremamente ridotti ma le tre aziende che hanno sviluppato il progetto, Mastery Design, Performance Car e AM Costruzione Modelli, hanno iniziato a studiare un'evoluzione a due posti ancor prima di portare al debutto in pista la monoposto.