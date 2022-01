Nasce Sony Mobility per debuttare sul mercato. Ne è ulteriormente dimostrazione la conferma della nascita della divisione Sony Mobility nel corso del 2022, che avrà il compito di valutare l'ingresso del marchio sul mercato dell'auto. La Sony Mobility non si limiterà però all'automotive, perché lavorerà anche nel mondo della robotica seguendo il progetto Aibo e in quello della mobilità alternativa con i droni del progetto Airpeak.

Suv elettrica a sette posti. La Vision-S 02 utilizza la medesima base tecnica della berlina 01 con due motori elettrici da 272 CV ciascuno e anche il design è figlio della stessa impostazione globale. La carrozzeria a ruote alte da 4,9 metri (con passo di 3,02 metri) e lo spazio per sette passeggeri sono l'ideale complemento di quella che appare già come una gamma pronta al debutto, anche se la Sony insiste nel considerare le due concept come piattaforme di sviluppo. Gli interni della 02 seguono la medesima impostazione della 01 e sono quindi privi di comandi fisici, sostituiti totalmente da display con feedback aptico e comandi vocali.