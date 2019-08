Nell’agosto del 1964 Quattroruote è in edicola con una delle più belle cover estive della sua storia: la foto di copertina, che ritrae un Maggiolino in mare, è un omaggio alla mirabile impresa di Bent Axel Schlesinger, in seguito presidente dell’Autogerma, e Franz Kuehl, capaci di attraversare lo Stretto di Messina a bordo di una versione anfibia dell’iconica Volkswagen.

Vocazione militare. All’epoca, quella dei veicoli su gomma in grado di navigare è una soluzione già da tempo collaudata in ambito militare. La stessa Casa tedesca, durante la seconda guerra mondiale, produce la celebre Schwimmwagen (“l’auto che nuota”) in oltre 14 mila esemplari, molti dei quali impiegati dalla Wehrmacht in Russia.

Anche al cinema. Al pari delle macchine volanti, le auto anfibie hanno più volte stuzzicato la fantasia di ingegneri e designer, ma anche degli sceneggiatori: la Lotus Esprit guidata da James Bond (Roger Moore) nella pellicola “La spia che mi amava” (1977) è l’esempio più celebre. L’auto, che nella finzione scenica si immerge nelle acque della Sardegna, ispirerà in tempi più recenti una concept subacquea, anch’essa sviluppata su una Lotus. La trovate nella nostra gelleria di immagini, dove abbiamo raccolto una decina di anfibie famose dagli anni 40 a oggi.