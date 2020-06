Itinerari in auto

L'Appennino tosco-romagnolo è una zona tutta da scoprire: lasciate le meraviglie artistiche del centro di Firenze si possono infatti visitare svariati borghi con ville rinascimentali, musei e parchi che l'Unesco ha classificato come Patrimonio dell'Umanità. Un viaggio di qualche ora in una parte non molto conosciuta della Toscana, ma che merita di essere visitata almeno una volta: come sempre, prima della partenza vi ricordiamo di controllare gli orari d'apertura dei luoghi d'interesse.

Se siete sazi dell'incomparabile bellezza di Firenze e desiderate avventurarvi nei dintorni per scoprire altre meraviglie toscane, questo è un itinerario che fa per voi. Dovete lasciare la città con la s.r. 65, tenendo sulla destra un altro gioiello di nome Fiesole, e percorrerla fino a Pratolino, dove metterete in conto la prima sosta. Da visitare c'è, infatti, il Parco Mediceo, un complesso monumentale proclamato dall'Unesco, nel 2013, Patrimonio dell'Umanità assieme ad altre ville e giardini medicei. Innumerevoli sono le sue attrattive, ma la più conosciuta è il Colosso dell'Appennino, un gigante di pietra alto dieci metri, scolpito nel 1580 dall'artista fiammingo Jean de Boulogne, più noto come Giambologna; ai suoi piedi si trovano una grotta e un lago, mentre all'interno vi sono alcune stanze visitabili. Altri motivi d'interesse del parco sono la cappella, la Grotta di Cupido, le scuderie, Villa Paggeria (oggi Demidoff) e le Gamberaie, oltre ai sentieri che s'inoltrano anche in giardini di stile romantico di epoca successiva.