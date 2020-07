Si parla tanto di nuova mobilità, si incentivano mezzi di trasporto alternativi come i monopattini elettrici, si finanziano investimenti sulle ciclovie, ma intanto in Italia aumentano i patentati. Secondo uno studio realizzato dal comparatore assicurativo Facile.it, basato sui dati ufficiali del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel nostro Paese i titolari di una patente di guida attiva erano 39,2 milioni al termine del 2019, con un incremento 437mila unità rispetto a due anni fa e di 3,9 milioni in rapporto alla fine del decennio precedente (2010).

Crescono le B. Il dato complessivo, è bene precisare, include anche le licenze conseguibili prima della maggiore età, come la patente AM per i ciclomotori, i cosiddetti “cinquantini” ma anche i quadricicli leggeri come le minicar e i quad, e la A1 per i motocicli fino a 125cc, oltre a quelle per le moto (A e A2) e per gli autocarri. Ma ciò non cambia il quadro nella sua sostanza: la necessità di guidare un’automobile è sempre più diffusa, tant’è che il 92% dei patentati italiani detiene una licenza di categoria B, che è anche la tipologia con il maggiore incremento (+590mila contando le BE e BS) nel periodo osservato, passata da 35,70 milioni nel 2017 a 36,29 milioni nel 2019.

Geografia del fenomeno. A varie velocità, il trend è costante in quai tutte le regioni dello Stivale. La sola eccezione è rappresentata dal Molise, che dal 2017 alla fine del 2019 ha registrato un calo dello 0,11%. La regione che ha riscontrato l’incremento percentuale più alto è il Trentino-Alto Adige (+2,27%), seguito da Lombardia (+1,72%) e, alla pari, da Emilia-Romagna e Campania (+1,64%). Gli aumenti più contenuti, invece, riguardano Basilicata (+0,11%), Liguria (+0,17%) e Valle d’Aosta (+0,21%).