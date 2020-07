Scenografici e originali, i fari a scomparsa sono stati un elemento molto in voga negli anni settanta e ottanta, pur non mancando degli esempi nel decennio successivo e in quelli precedenti, come si evince dalla nostra galleria di immagini. Del resto, l’esigenza di un basso coefficiente di penetrazione aerodinamica ha reso a lungo appetibile tale soluzione sui modelli ad alte prestazioni o, comunque, dall’indole sportiva, peraltro accentuata proprio dalla presenza dei proiettori retraibili. Un aspetto, questo, spesso omaggiato dal mondo del cinema e della tv, attraverso la classica inquadratura del fanale che fuoriesce dal veicolo dopo l’accensione del motore. Per molti appassionati, i fari pop-up avrebbero meritato una carriera più lunga, ma l’evoluzione tecnologica dei proiettori tradizionali, oggi adattabili anche a frontali bassi e sottili senza penalizzare l’aerodinamica del veicolo, e le norme a protezione dei pedoni hanno reso controproducente la loro adozione sulle vetture moderne.