Nel dibattito in corso sulle conseguenze della mobilità elettrica, a un tema viene prestata ancora poca attenzione: l’impatto sulle casse statali. Non è solo una questione di incentivi, già oggi imponenti e gravosi per i vari Paesi seriamente intenzionati a promuovere le auto alla spina. Un giorno o l’altro, specialmente quando le flotte saranno più consistenti di quanto non lo siano oggi, si dovrà affrontare l’argomento del mancato gettito fiscale. Qualche Stato negli Usa ha iniziato a muoversi varando le prime iniziative per compensare i minori introiti derivanti da bolli, accise e altre imposte, mentre in Europa tendenzialmente non se ne parla, se non in modo marginale. Ora, però, una grande istituzione internazionale ha lanciato un avvertimento a uno dei Paesi del Vecchio Continente più generosi nel sostenere le auto elettriche: il Fondo Monetario Internazionale, infatti, ha invitato la Norvegia ad imporre delle tasse sulle elettriche, quantomeno sui veicoli di lusso, per sostenere il suo ampio programma di incentivi.

Il caso specifico. La Norvegia è stata presa come riferimento dagli economisti dell’istituto di Wasghington in un “working paper” incentrato sugli effetti delle politiche di una nazione nell’incoraggiare gli acquisti di veicoli a batteria. Il Paese scandinavo è diventato, negli ultimi anni, un importante banco di prova, perché Oslo ha varato generosi incentivi che hanno spinto la domanda di elettriche a superare ampiamente il 50% delle immatricolazioni (il peso delle auto alla spina sul totale è passato dall’1% di dieci anni fa al 42% nel 2019 e al 54% nel 2020). Inoltre, i veicoli alla spina sono totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale. Del resto, i norvegesi non hanno mai fatto mistero della loro intenzione di diventare i primi al mondo ad abbandonare le auto endotermiche, e della loro volontà di riuscirci in pochi anni: già per il 2025, infatti, si punta alla vendita di sole auto elettriche. Non a caso, alcuni costruttori cinesi hanno scelto il Paese dei fiordi quale porta d’ingresso per lo sbarco in Europa.

I mancati introiti. Tuttavia, per gli esperti dell’Fmi, la Norvegia dovrebbe iniziare a imporre delle tasse quantomeno sui modelli di alta gamma, come quelli a marchio Porsche, Jaguar, Mercedes, Audi o Tesla, per ridurre il peso di programmi di incentivazione che già oggi hanno prodotto effetti consistenti sulle casse statali: la coalizione di centro-destra al governo stima che, durante lo scorso anno, il fisco abbia perso entrate per 19,2 miliardi di corone (poco più di 1,91 miliardi di euro al cambio attuale), in media circa 250 mila corone per ogni nuova auto elettrica immessa sul mercato. Certo, la Norvegia può compensare i mancati introiti con gli enormi proventi frutto dell’estrazione di petrolio nel Mare del Nord, ma non si sa fino a quando potrà sostenere un sistema oltremodo generoso: in un mondo sempre più intenzionato a “decarbonizzare” l’economia e la vita di tutti i giorni, il petrolio è destinato a perdere di importanza e, di conseguenza, a generare sempre meno entrate per i Paesi estrattori.

Le proposte. Secondo l’Fmi, inoltre, c'è un fattore di disparità sociale insito negli incentivi norvegesi. Le auto di lusso, soprattutto per il loro costo elevato, garantiscono maggiori imposte agli Stati, che rinunciando a tali entrate garantiscono un maggior incentivo implicito alle famiglie ad alto reddito e riducono gli effetti positivi dell'elettrico. "La Norvegia potrebbe migliorare i suoi incentivi fiscali per aumentare il loro impatto ambientale", sottolineano gli economisti proponendo alcune modifiche ai programmi di agevolazione: per esempio, sussidi esplicitamente destinati a eliminare le endotermiche in caso di una loro sostituzione con veicoli elettrici oppure un aumento delle imposte sulle auto più inquinanti. In ogni caso, la questione è comunque nell’agenda politica norvegese: i partiti di centro sinistra all'opposizione, pur sostenendo l’obiettivo dell’addio ai motori tradizionali per il 2025, vorrebbero varare una prima imposizione fiscale sulla parte eccedente un limite di prezzo fissato a 600 mila corone (circa 60 mila euro).