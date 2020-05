Roma riparte. E con essa, simbolicamente, lo fa tutta l’Italia. Lunedì 4 maggio, D-day della Fase 2 nella lotta al coronavirus, è il giorno in cui circa milioni di italiani, ivi compresi i cittadini della Capitale e i pendolari che quotidianamente la raggiungono, tornano a spostarsi per ragioni di lavoro. Per quanto riguarda i trasporti, Roma affronta la ripartenza sulla base delle indicazioni contenute nell'ordinanza della Regione Lazio, secondo cui bus e metropolitane possono accogliere non più del 50% dei passeggeri consentiti abitualmente, come evidenziato dagli adesivi apposti sui sedili che ricordano all’utenza il divieto di sedersi vicino a un posto già occupato. Le porte anteriori dei bus, per tutelare la salute di chi è alla guida, non vengono aperte e tutti i passeggeri sono sottoposti a obbligo di mascherina, oltre che invitati all’utilizzo dei dispenser di gel igienizzante sistemati nelle stazioni. Il personale di guida, sulla base dei dati registrati dai nuovi contapersone a bordo dei mezzi, ha la facoltà di saltare le fermate in caso venga raggiunto il limite massimo di capienza. Novità anche per quanto riguarda le stazioni: ingressi contingentati e vie d’ingresso separate da quelle d'uscita.

La viabilità. Il Comune punta molto sulla mobilità leggera. Tra le iniziative, è previsto il varo di nuove piste ciclabili transitorie e un incoraggiamento all’utilizzo di monopattini elettrici (con un nuovo regolamento dedicato), biciclette e automobili condivise. Per quanto riguarda le auto private è prorogata l’apertura delle Ztl, mentre le strisce blu tornano a pagamento. Ma cosa significa tutto questo in termini di mobilità? È esattamente la domanda a cui diamo risposta oggi, spostandoci tra le aree nevralgiche della città, raccontando la situazione sui mezzi pubblici e del traffico durante le ore cruciali di questo giorno di ritorno, seppur parziale, alla normalità.

In aggiornamento