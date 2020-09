Proiettata al futuro. La sportiva di Maranello è stata premiata per “la sua capacità di proiettarsi nel futuro facendo tesoro della memoria e senza cadere nel vintage”: la serie Monza, infatti, reinterpreta in chiave moderna le barchette del passato, evolvendo le linee di modelli da competizione, come la 166 MM e le 750 e 860 Monza. Questi modelli, nati con l'unico scopo di trionfare nelle gare di tutto il mondo, non cedevano a compromessi, proponendo una raffinata meccanica che permise al Cavallino di conquistare numerose vittorie nel Campionato Mondiale Sport. Anche la Monza SP1, svelata nel settembre del 2018, riprende questa filosofia e si propone con un motore a dodici cilindri aspirato di 6.5 da 810 CV e 719 Nm derivato dalla 812 Superfast.

La premiazione all'Adi Design Museum. La monoposto stradale è stata uno dei 18 oggetti di design insigniti quest'anno del riconoscimento dell'Associazione per il Disegno Industriale. Durante una cerimonia tenutasi all'Adi Design Museum, il Compasso d'Oro è stato consegnato di Milano a Flavio Manzoni, Chief Design Officer della Casa di Maranello, e a Jane Reeve, Chief Communication Officer della Ferrari.