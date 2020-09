Le testimonianze di Artioli e Benedini. Giampaolo Benedini è stato anche l’artefice della EB110, il primo modello realizzato da Bugatti S.p.a. dal 1991 al 1995. La fabbrica di Campogalliano intrepretava un’idea inconsueta, racconta l’architetto: ''Volevamo che i dipendenti non si sentissero solo un numero, ma parte integrante del progetto''. L’entusiasmo è stato una costante per tutte le persone coinvolte, dai dipendenti ai vertici aziendali. ''La gente era felice di venire a lavoro, bisognava quasi pregarli di andar via'' ricorda Romano Artioli, che prosegue: ''Questa non è una fabbrica, ma uno strumento per realizzare cose straordinarie''. E continua: ''Ho voluto perpetuare l’opera di Bugatti in nome dell’innovazione''.



Guardando al futuro. L’avvocato toscano Stefano Pulsoni ha creduto in questo sogno anche dopo la fine dell’avventura di Artioli in terra emiliana. Pulsoni ha rilevato la struttura tra mille difficoltà, preservandola dalla speculazione. Fabio Pulsoni, fratello di Stefano e attuale proprietario della struttura dichiara: ''Spero che finisca l’era delle commemorazioni, bisogna guardare al futuro''. L'auspicio è in un’economia veloce, capace di cambiare repentinamente (possibilmente con il supporto delle autorità) e che possa prendere forma in un progetto nuovo. E qui torna in campo Artioli, che annuncia, senza voler fornire al momento molti dettagli, la partenza di un nuovo progetto finalizzato allo sviluppo di motori a metano ad alte prestazioni.