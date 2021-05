Un itinerario tra Alto Adige e Veneto, con tre fili conduttori: montagne tra le più belle al mondo, ricordi asburgici e un tocco di mondanità. Aspetto, quest’ultimo, che interessa già la località di partenza, quella Merano resa celebre da Sissi, l’imperatrice Elisabetta d’Asburgo, che, nell’ottobre del 1870, vi arrivò con un seguito di un centinaio di persone, tra attendenti, vetturini e stallieri, per soggiornare nello Schloss Rubein, il castello oggi trasformato nel museo interattivo del turismo sudtirolese e dotato di uno straordinario orto botanico. Tributato il doveroso omaggio a Sissi, percorrendo anche il sentiero a lei dedicato in città, ci si mette al volante per imboccare la s.s. 44 che porta in Val Passiria: il placido paesaggio muta dopo San Leonardo, quando s’inizia a scalare con tornanti il Passo del Giovo, a quota 2.099 metri di altitudine, per poi scendere a Vipiteno.