Si terrà dal 16 al 19 giugno la seconda edizione del Mimo, il Milano Monza Motor Show. Gli organizzatori hanno presentato la manifestazione dove sono attesi oltre 50 brand di auto e moto e circa mezzo milione di visitatori con la formula degli eventi all'aperto su strada e in pista. L'accesso sarà gratuito con il Mimo Pass, un biglietto elettronico nominale scaricabile online che servirà ad accedere a tutte le aree, a effettuare i test drive, a partecipare ai convegni e per ottenere sconti e convenzioni per hotel, ristoranti, impianti sportivi, musei e trasporti. Questa iniziativa non punta solo a offrire un'esperienza ottimale agli utenti, ma nasce anche per sostenere la ripartenza dell'economia locale.



La Première al Duomo e la 1000 Miglia a Monza. Per il 16 giugno è prevista la Première Parade, una sfilata dinamica delle anteprime nella cornice di Piazza Duomo, ma nei tre giorni dell'evento si susseguiranno eventi e mostre tematiche sia nel capoluogo lombardo, sia sul circuito di Monza, dove il 18 giugno è previsto il passaggio della 1000 Miglia. Ai possessori di supercar e hypercar è invece dedicato un evento che raggiungerà il circuito con partenze da Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna per poi partecipare ad un track day e all'assegnazione del Trofeo Mimo 1000 Miglia.



Offerte in diretta negli stand. Le case costruttrici presenti al Mimo lanceranno inoltre attraverso il Mimo Pass una serie di offerte commerciali con vendita diretta ai clienti, con particolare focus verso i modelli elettrificati. La possibilità di provare le vetture sarà fondamentale per far conoscere al grande pubblico le peculiarità tecniche dei nuovi modelli, inoltre il probabile arrivo di nuovi incentivi sarà al centro dell'attenzione insieme alle proposte commerciali dei singoli marchi.