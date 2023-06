Autodromo di Monza - Le novità e gli eventi da non perdere al MiMo 2023 - VIDEO

Per il 2023, il MiMo si trasferisce a Monza, nel tempio della velocità, fino a domenica 18 giugno (l’ingresso è libero). Ecco una rapida carrellata di ciò che vale la pena di vedere all’autodromo in questi giorni, dalle Case ufficiali, presenti in gran quantità, a progetti particolarmente innovativi.

Indy Autonomous Challenge. Una Indy Light di Dallara. Qui sotto ci sono pistoni, che le spingono fino a 280 km/h, ma la loro particolarità è che la guida è autonoma, e il software di gestione è stato realizzato da squadre universitarie provenienti da tutto il mondo. Finora questi bolidi senza pilota hanno corso solo sugli ovali americani (a Las Vegas ha vinto il Politecnico di Milano), qui è la prima volta che si sfidano su una pista tortuosa.