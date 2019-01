Il gruppo FCA è in cerca di nuovi tecnici da assumere nelle proprie sedi in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Puglia. Le posizioni attualmente disponibili sono più di 100 e spaziano dagli specialisti che si occupano di organizzare la produzione all'interno delle fabbriche, come a Modugno in provincia di Bari, a ingegneri esperti nello sviluppo dei powertrain elettrificati e della guida autonoma per le sedi di Modena e Orbassano (To). Per inviare la propria candidatura è sufficiente collegarsi al sito dedicato e seguire le istruzioni presenti in ogni offerta di lavoro.

Guida autonoma anche in Italia. Proprio nella zona di Torino il gruppo è alla ricerca di diversi tecnici specializzati nei sistemi driverless: a Orbassano sono richiesti un Automated Driving Senior Software Engineer, un Automated Driving HIL-SIL Validation Engineer e un Automated Driving Data Scientist, mentre a Torino e Venaria Reale sono disponibili, tra le altre, anche le posizioni di Automated Driving Junior Software Engineer, Automated Driving Cyber Security Expert, Automated Driving Functional Safety Expert e Autonomous Driving SW Planning and Decision Making. L'azienda italoamericana ha infatti avviato lo sviluppo di nuove tecnologie di guida autonoma, affidandosi anche a partner come Waymo, a cui fornisce le Chrysler Pacifica impiegate nei collaudi stradali, BMW e Aptiv.

Spazio all'elettrificazione. A Modena, invece, la Maserati è in cerca di specialisti di sistemi d'assistenza alla guida, di connettività e di elettrificazione. Il Tridente assumerà degli esperti che si occuperanno dei vari aspetti dello sviluppo di sistemi ibridi e di powertrain full electric, dalla progettazione delle architetture ad alto voltaggio alla meccatronica fino ad arrivare al collaudo dei prototipi. Anche la Magneti Marelli assumerà 31 specialisti con varie competenze a Corbetta, in provincia di Milano, e otto persone a Modugno, in provincia di Bari.