Convegno di Sifà

Nuova carta. In questi due anni, difficili, in cui il noleggiatore non è ovviamente cresciuto ma ha comunque tenuto botta, Sifà ha continuano però a lavorare. Sull’innovazione interna, per preparare progetti che verranno messi a terra nel 2022, compilando il suo primo bilancio di sostenibilità, ottenendo la certificazione Iso 14001, preparando i tavoli per rilanciare la Circolar mobility e mettendo a punto una carta carburante con cui poter nel contempo ricaricare le auto elettrificate delle flotte, grazie agli accordi con "DKV con cui collaboriamo dalla nascita, a cui abbiamo aggiunto Charge" racconta il manager che sottolinea come "Questa carta è un po' l'anello di congiunzione di ciò che sta succedendo. Non si può buttare a mare tutto quello che c’è stato fino ad oggi nel mondo flotte. Chi fa migliaia di chilometri all’anno deve ancor poter guidare dei diesel che, peraltro, con l’Euro 6 sono diventati super sostenibili. La spina è certamente il nostro futuro. Ma non oggi. Anche perché, come è già successo in California, ci sono già diversi problemi di produzione e distribuzione dell’energia. Diciamo cose vere aldilà degli slogan. Al futuro, che ci è chiaro, ci dobbiamo arrivare a tappe, e non tutto e subito. Anche grazie a un confronto tutti insieme".

Osservatorio Nomisma. Parole di Ghinolfi che sembrano supportate anche dall’osservatorio e_mobility di Nomisma, presentata dall’ad Luca Gotti: "Il lavoro sta subendo un grande cambiamento strutturale, a cui si va ad innestare un problema mondiale di produzione e consegne" esordisce Gotti, che aggiunge come le aziende stia affrontando il cambiamento. Anche quelle in atto nelle flotte, "dove il noleggio continua a crescere" spiega, e dove la sensibilità verde c’è. C’è ma non sempre viene messa a terra, perché i problemi dell'adozione di massa di veicoli elettrificati scontano le solite problematiche: "costi ancora alti dei veicoli" - come sottolineato anche dall'assessore alle infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi: "Le auto elettriche fanno sempre il pieno di vendita ma solo quando mettiamo gli incentivi" – "scarsa autonomia e infrastrutture insufficenti" come ricorda la project manager di Nomisma Roberta Gabrielli. L'osservatorio sottolinea il fatto che ormai nelle flotte di società private e della Pa hanno ormai fatto capolino auto elettriche e ibride, che si sia affacciata in azienda anche la micromobilità, ma che nel post-pandemia la gente preferisce spostarsi con l’auto privata e non con il car sharing o con il trasporto pubblico: "in Lombardia siamo passati per il trasporto regionale ferroviario da 820 mila al giorno a 500 mila di oggi. E gli esperti ci dicono che torneremo ai numeri della pre-pandemia solo nel 2025" chiosa Terzi.