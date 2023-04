Athlon Italy ha appena inaugurato il suo primo Mobility shop a Trento, una struttura gestita dal partner KS Rent che si rivolge in particolare a professionisti e Pmi locali dell’artigianato e dell’industria, alle cooperative e alle associazioni di categoria. Situata vicino all’Athlon Service partner di zona, nell’area sud del capoluogo, la sede della specializzata nei servizi automotive di Mercedes-Benz Mobility è dedicata alla proposta di soluzioni di mobilità aziendale con un accento ai temi della sostenibilità e dell’efficienza, e all’orientemento della clientela sui temi della transizione energetica. In particolare, gli operatori dell’area trentina potranno trovare indicazioni sulle formule di noleggio a medio e lungo termine di vetture e veicoli commerciali ibridi ed elettrici di tutte le marche, che fanno parte del bagaglio di Athlon quale sviluppatore a livello internazionale (con una flotta gestita di circa 400.000 mezzi) e di KS Rent come broker di respiro nazionale. Fra le modalità ritenute più interessanti dai due partner per il tessuto locale, i contratti che permettono di testare veicoli diversi all’interno dello stesso contratto, da pochi giorni a 12 mesi, anche con il supporto di strumenti digitali: applicazioni e software che consentono di monitorare e gestire il sigolo mezzo o la flotta a noleggio. L’offerta del Mobility shop di Trento sarà in futuro integrata con una stazione di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici.