Subaru WRX STI

308 CV per l'ultimo EJ20. Gli ordini si chiuderanno il 23 dicembre e sono previsti soltanto 555 esemplari, proposti a 4.110.000 Yen, pari a circa 34.000 euro al cambio attuale, tasse escluse. La berlina è caratterizzata dalla variante da 308 CV e 422 Nm del propulsore, abbinata al cambio manuale e alla trazione integrale. L'allestimento deriva dalla versione STI Type S e propone la verniciatura blu con cerchi BBS in tinta oro, l'impianto frenante Brembo con pinze anteriori a sei pistoncini, le finiture Cherry Red per i paraurti, i sedili sportivi Recaro rivestiti, come il volante, di microfibra con bordi di similpelle argento.

30 anni di successo. L'EJ20 fa parte della famiglia EJ, che in 30 anni ha dato vita a unità aspirate e turbocompresse di grande diffusione. Il 2.0 turbo, in particolare (da cui la sigla EJ20), ha equipaggiato le versioni sportive della Legacy e della Impreza, ottenendo anche importanti successi nel Wrc e in altre competizioni di rally a livello internazionale. Sono molte anche le serie speciali della WRX STI ad aver utilizzato questa unità, diventate da subito oggetto di culto per i collezionisti.