Con l'arrivo in Italia la Suv si aggiorna. Precedentemente costruita nelle fabbriche di Toluca (Messico), Goiana (Brasile), Pune (India) e Guangzhou (Cina), la Jeep Compass è un modello globale che ha riscosso grande successo in Italia: per questo la Casa ha deciso di aggiornare la sport utility con nuovi contenuti, introducendo diverse novità tecniche e tecnologiche abbinate ad affinamenti estetici. Oltre ai sei nuovi design per i cerchi di lega fino a 19", ai cinque colori inediti per gli esterni (Ivory Tri-Coat, Colorado Red, Blue Italia, Blue Shade e Techno Green), a una cappelliera ridisegnata e ad altri piccoli aggiornamenti del look, la sport utility dispone di un infotainment con servizi di connettività evoluti fin dall'allestimento d'ingresso gamma, il Longitude. Come sulla Renegade MY2020, gli Uconnect Services offrono nuove funzionalità per il controllo da remoto della vettura: My Assistant offre servizi di assistenza stradale in caso di emergenza e rapporti sullo stato del veicolo, mentre My Car e My Remote permettono di controllare i parametri dell'auto dal proprio smartphone, compresa l'apertura delle portiere e l'accensione delle luci. Sugli esemplari dotati dell'infotainment da 8,4" con funzioni di navigazione è inoltre disponibile My Navigation, che pemrette di inviare all'auto la destinazione di viaggio direttamente dal proprio telefono. A richiesta sono inoltre disponibili i servizi di connettività My Wi-Fi, My Theft Assistance e My Fleet Manager.