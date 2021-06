Dacia Duster

Rivestimenti e infotainment aggiornati. Gli interni rimangono fedeli all'impostazione originale ma, secondo la Casa, ora offrono un livello di comfort superiore: i poggiatesta e i rivestimenti, infatti, sono stati totalmente rivisti. Inoltre è stata inserita una console centrale con bracciolo scorrevole che mette a disposizione anche delle prese Usb per i passeggeri posteriori. La variante base offre la classica autoradio con Bluetooth, ma sono anche disponibili due nuovi sistemi di infotainment con schermo da 8": il Media Display, con sei altoparlanti e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e il Media Nav, con navigatore Gps e connettività wireless per smartphone. Entrambi offrono, nel caso delle versioni a trazione integrale, una variante aggiornata del 4x4 Monitor, che permette di controllare in tempo reale l'inclinometro, l'angolo di beccheggio, l'altimetro e la bussola, con la possibilità di salvare i parametri di viaggio. Tra le dotazioni spicca anche il Multiview Camera, che include quattro telecamere utilizzabili sia in parcheggio, sia in fuoristrada: il sistema, infatti, si attiva in automatico inserendo la retromarcia, ma fino a 20 km/h può anche essere messo in funzione premendo un apposito pulsante sulla plancia.