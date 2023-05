Fiat 600 - Svelati gli interni: un po' Nuova 500, un po' Avenger

C'è tanta "America" in lei. Pochi frame sono sufficienti per notare svariati dettagli. Per prima cosa, l'esemplare utilizzato per le riprese (che è stato calato all'interno di un enorme secchio di vernice arancione) è elettrico, come si può vedere dai dettagli sul cruscotto e dalla silhouette della vettura (che nelle forme ricorda molto una Jeep Avenger, ndr) con batteria azzurra e motore elettrico anteriore presente sull'infotainment. E, parlando di Avenger, moltissimi dettagli sono simili, se non identici, a quelli già visti sull'americana. Soprattutto a livello della console centrale, con gli stessi tasti per la gestione della trasmissione (con una modalità di guida evidenziata in rosso: potrebbe essere l'impostazione one pedal, la B, o un setup più sportivo, caratterizzato dalla lettera S) con doppia presa Usb sottostante e la medesima pulsantiera del climatizzatore, con controllo del volume dell'infotainment integrato. Sulla 600 si possono poi vedere le stesse bocchette d'aerazione già viste sulla Jeep, così come i pulsanti per l'hazard, la chiusura delle serrature e due scorciatoie per l'infotainment. Quest'ultimo è lo stesso Uconnect 5 già visto sulla Nuova 500 (poi preso in dote dalla Avenger), con touchscreen da 10,25" con funzioni connesse e compatibilità Android Auto e Apple CarPlay. Pure i sedili sembrano avere la stessa conformazione di quelli della Jeep Avenger ma, ovviamente, sono caratterizzati dal logo 600 ricamato sullo schienale. A differenza dell'americana, però, l'italiana non sembra avere un dettaglio molto pratico: la piccola mensola portaoggetti al di sotto delle bocchette del clima.