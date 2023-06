Scuderia Grassi - 044S, la fuoriserie ispirata alla Lancia Delta S4

Ispirazione Gruppo B. Il design è frutto del lavoro di Giuseppe Armano, che in passato ha lavorato al Centro Stile Alfa Romeo. Le forme originali della S4 sono state rielaborate mantenendo alcuni degli stilemi chiave come i quattro fari tondi anteriori, le grandi prese d'aria sui montanti posteriori e la presa d'aria sul tetto. Nel design multirazza, i cerchi di lega richiamano quelli visti poi sulla Delta Integrale Evoluzione, mentre in coda i fari e gli scarichi seguono uno stile diverso rispetto all'originale. La veste aerodinamica è completamente nuova a partire dalle prese d'aria anteriori e laterali fino al grande e inedito diffusore in coda, che lavora insieme all'alettone che dal tetto arriva sopra al lunotto. È interessante notare come le proporzioni siano state riviste per donare ancora più aggressività all'insieme: la nuova vettura è lunga 4,18 metri, larga 2 metri e alta 1,26 metri, quando la S4 era 4 metri esatti con 1,8 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza.