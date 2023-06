Bentley - Batur, l'apogeo della B Alata

Sfarzo sostenibile. L’abitacolo a due posti della Batur parte da quello della scoperta Bacalar, aggiungendo elementi inediti di lusso sostenibile. Gli interni del prototipo che sto per sguinzagliare dal livello del mare fino a oltre 2.000 metri di quota sono dominati da pelle Beluga (realizzata con processi a basse emissioni di carbonio) in Indigo Night, un grigio scuro tendente al nero, con motivi diversi e dettagli in Azure Purple; la parte bassa delle portiere è in Imperial Blue, mentre le pannellature della parte a ridosso dei finestrini - che si allacciano alla plancia - sono di fibra di carbonio, con uno spettacolare effetto chiamato Guitar Fade che sfuma dal Gloss Black al Purple Sector della carrozzeria. Gli elementi metallici dell'abitacolo sono un mix di alluminio anodizzato nero e titanio satinato; al centro del tunnel, invece, spicca il selettore per la modalità di guida, un dettaglio d'oro 18 carati lavorato in 3D. Il sound system può contare su oltre 2000 W di potenza: la pulizia, le definizione e la capacità di riproduzione degli spettri sonori di questa meraviglia per audiofili è impressionante. Alla vista, all’olfatto, al tatto, all’udito: tutto è sublime, com’è giusto che sia a bordo di una GT che costa 2 milioni di euro, tasse e personalizzazioni escluse. Ognuno dei 18 esemplari di Batur, infatti, sarà diverso dall’altro: in media, ogni cliente Bentley spende una cifra pari al 30% del costo vettura per renderla unica e su una supercar come questa c’è da aspettarsi richieste - nonché cifre - da capogiro.