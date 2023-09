Lotus Emeya - L'Hyper-GT elettrica vista da vicino - VIDEO

Super elettrica. L'Emeya è in grado di passare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi ed è una delle GT a quattro porte più potenti al mondo: per l’esattezza, troviamo un sistema bimotore, cioè la trazione integrale, con ripartizione intelligente della coppia Lotus ICC; potenza fino a 918 CV; coppia massima fino a 985 Nm. La versione "base", invece, potrà contare su 610 CV. Numeri che promettono adrenalina a non finire. Il pacco batteria dovrebbe garantire, nell’uso reale, un'autonomia superiore ai 500 km (il dato omologato non è ancorta stato dichiarato). La più potente Emeya R, invece, avrà un motore specifico al posteriore: sarà dotato di una trasmissione a due rapporti per garantire accelerazioni brucianti da fermo, efficienza e potenza. Ottimo il fatto di trovare un pacco batteria con tensione a 800V, più efficiente nella ricarica e più veloce. Del resto, se collegata a un caricabatterie rapido da 350 kW a corrente continua, è possibile recuperare 150 km di autonomia in soli cinque minuti. Inoltre, come per la Eletre, in soli 18 minuti è teoricamente possibile ricaricare Emeya dal 10% all'80%. Il lavoro fatto sulla Emeya ha poi richiesto l’uso di una batteria più sottile (con meno capacità della Eletre) per lasciar più spazio agli occupanti, soprattutto posteriori.