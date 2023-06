Sicurezza stradale - Salvini: "Presto una stretta sulla guida in stato di ebbrezza e con il cellulare"

Il governo è pronto a presentare una proposta per rafforzare la sicurezza sulle strade dopo i tragici incidenti degli ultimi giorni, uno dei quali ha visto il decesso di un bambino di appena cinque anni, vittima dello schianto causato da una vettura guidata ad alta velocità, a bordo delle quali c'erano alcuni giovani Youtuber. "Entro la prossima settimana porteremo, come promesso, il disegno di legge sulla sicurezza stradale", ha affermato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in un cantiere in Umbria. "Anche stanotte, una persona trovata positiva ad alcol e droga ha ucciso un ragazzo sulle strisce pedonali, mentre nei giorni scorsi cinque imbecilli, per fare una gara, hanno ucciso un bimbo di cinque anni: quindi - ha detto il ministro - ci saranno norme di assoluta severità. Visto che il buon senso non basta, la gente dovrà avere paura di mettersi al volante drogato o ubriaco", ha proseguito il leader della Lega, aggiungendo di aver chiesto alla polizia stradale una "stretta particolare" sull'utilizzo dei telefonini da parte degli automobilisti.

I bandi dell'Anas. Intanto, sempre sul fronte della sicurezza delle strade, l'Anas ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un bando di gara del valore di 80 milioni di euro per servizi di ingegneria, prove di laboratorio e indagini dei ponti di sua competenza. Le risorse, che si aggiungono ai 44 milioni stanziati a febbraio per le gallerie, puntano ad accresce la sicurezza delle strade e riguardano l'applicazione di "tecnologie più avanzate per lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo delle infrastrutture, sulla base delle indicazioni fornite dalle 'Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti' del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". L'appalto è suddiviso in 16 lotti: 4 milioni per la Lombardia (lotto 1); 4 milioni per il Piemonte e la Valle d'Aosta (lotto 2); 2 milioni per la Liguria (lotto 3); 3 milioni per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (lotto 4); 5 milioni per l'Emilia-Romagna (lotto 5); 5 milioni per la Toscana (lotto 6); 4 milioni per l'Umbria (lotto 7); 4 milioni per le Marche (lotto 8); 5 milioni per il Lazio (lotto 9); 7 milioni per l'Abruzzo e il Molise (lotto 10); 5 milioni per la Campania (lotto 11); 5 milioni per la Puglia (lotto 12); 4 milioni per la Basilicata (lotto 13); 9 milioni per la Calabria (lotto 14); 5 milioni per la Sardegna (lotto 15); 9 milioni per la Sicilia (lotto 16).