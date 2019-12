Autostrade per l'Italia ha prorogato nuovamente l'aumento dei pedaggi: lo ha annunciato in una nota la società, che sospende il rincaro, pari allo 0,81%, previsto per il 2019, già in precedenza “congelato”, prima a gennaio e poi successivamente, con un prolungamento fino al termine dell'anno corrente.

Possibili sconti o esenzioni nelle zone con cantieri. “Dando riscontro alla richiesta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la società ha comunicato al Mit di prorogare ulteriormente la sospensione su base volontaria dell'incremento tariffario”, si legge nel bollettino di Aspi. Autostrade sta anche valutando esenzioni totali o parziali dal pagamento dei pedaggi nelle tratte sotto la propria gestione interessate da lavori, che in questi giorni hanno causato code e pesanti ritardi in aree critiche, come la Liguria, dove ieri si sono registrati fino a 13 chilometri di coda sulla A26.

Interventi nelle zone critiche. Nella fattispecie, il Cda di Autostrade, riunitosi ieri a Roma, “ha autorizzato l’Amministratore Delegato ad attivare tutte le opportune azioni e interventi a favore degli utenti nel caso in cui le attuali cantierizzazioni presenti sulle tratte liguri generino un impatto particolarmente rilevante e prolungato sulle condizioni di traffico. Particolare attenzione - si legge - sarà rivolta alle tratte cittadine ad alta densità di circolazione e che non presentano alternative viabilistiche.” Il comunicato aggiunge poi che “Per tutta la durata degli interventi, Autostrade per l’Italia effettuerà una costante attività di monitoraggio della viabilità sulle tratte interessate dagli interventi mantenendo un raccordo operativo con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”. Ma il provvedimento non riguarderebbe solo la Liguria. Dal Mit si apprende che Aspi si è impegnata “a valutare soluzioni di agevolazione tariffaria all’utenza quale parziale compensazione dei disagi dovuti ai maggiori tempi di percorrenza” anche in riferimento alle Marche e all'Abruzzo.