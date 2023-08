Firenze - Nuovi divieti per le diesel Euro 5

Il Comune di Firenze fa scattare la seconda fase delle misure di limitazione alla circolazione dei veicoli diesel immatricolati prima del 2014. In particolare, dall'1 settembre 800 auto Euro 5 non potranno più circolare lungo una parte consistente dei viali di circonvallazione, dalla Fortezza da Basso fino all’incrocio tra viale Giovane Italia e via Ghibellina e, in direzione opposta, dal crocevia tra viale Amendola e via Fra' Giovanni Angelico fino a piazza della Libertà.

Per il Comune è la strada giusta. Il provvedimento, che segue un primo stop deciso a giugno per 500 diesel sempre Euro 5, è stato preso nel quadro del protocollo siglato tra il Comune e la Regione Toscana per rispettare i parametri europei sull'inquinamento atmosferico. Secondo l'amministrazione, i livelli del biossido di azoto sono "nettamente migliorati nei primi mesi dell'anno, con una riduzione delle concentrazioni medie nei mesi di gennaio/luglio che passano dai 48 microgrammi per metro cubo della media degli ultimi quattro anni ai 42 di quest'anno". Tuttavia, i livelli rimangono superiori ai 40 microgrammi stabiliti dal protocollo e di conseguenza l'amministrazione fiorentina ha deciso di varare nuovi divieti, pur mantenendo una serie di deroghe a favore di cittadini e specifiche categorie economiche. Inoltre, sono stati prorogati fino alla fine di ottobre gli attuali incentivi alla rottamazione.