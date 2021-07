Texa, grazie alla sua nuova divisione Tmd (Telematics Mobile Diagnostics) dedicata alla gestione da remoto delle flotte aziendali, lancia un nuovo dirompente servizio nel mondo della telematica e della diagnostica predittiva, lancia un nuovo dirompente servizio nel mondo della telematica e della diagnostica predittiva, aprendo i suoi 15 milioni di dati, normalizzati, anche a realtà terze, tra cui anche i concorrenti: “Grazie a 500.000 officine in tutto il mondo gestiamo milioni di dati su oltre 450.000 veicoli connessi in Europa - auto, ma anche moto, mezzi speciali, furgoni, truck, addirittura imbarcazioni - che possiamo avere solo noi. Grazie a un importante investimento li abbiamo normalizzati da fine anno o inizio 2022 potremmo aprirli a tutti coloro che ce lo chiederanno per poter costruire nuovi servizi”, commenta Roberto Moneda, neo general manager della divisione. Tra coloro maggiormente interessati a questa mole di dati che riguarda i mezzi di trasporto, figurano naturalmente le assicurazioni. “Siamo già in contatto con i colossi del settore interessati alla nostra soluzione”, precisa a noi di F&B Moneda, ma anche i governi, e in particolare i ministeri dell’Economia, per esempio per sapere se le auto monitorate risultano o meno assicurate.