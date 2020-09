Mercedes-Benz Classe G

Trasformata in un’auto da corsa. La concept punta a fondere i mondi della moda, dell'arte e dell'automotive attraverso un design che si ispira al mondo delle corse, ma non dimentica mai le origini fuoristradistiche della vettura. L’obiettivo dei due designer è di far percepire allo spettatore le forme dell’auto in un modo nuovo, allontanando il lusso da un'estetica raffinata e impeccabile, spostandosi verso qualcosa di più crudo e naturale.