Suzuki Misano by Ied

Asimmetrica. Lo Ied ha presentato la Misano nel capoluogo piemontese il 29 aprile, alla presenza degli studenti del master. Il brand nipponico aveva dato come briefing “La dolce vita X way of life”, indirizzando la ricerca su un doppio binario: quello dei valori tradizionali della Suzuki e quello di spensieratezza e stile, molto italiani, evocato dal titolo del famoso film felliniano. L’unico altro vincolo erano le dimensioni compatte: attorno, appunto, ai quattro metri di lunghezza, per 1,75 di larghezza e con un passo di 2,60. Per il resto, l’originale disposizione dei posti è stata un’idea di alcuni studenti, maturata nel corso del progetto. Così come la soluzione di impiegare lo spazio libero generato da questa asimmetria per ricavare il vano bagagli, alla destra di conducente e passeggero, sopra l’alloggiamento delle batterie (ché il modello prevederebbe la propulsione elettrica).