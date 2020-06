Durante una delle tappe della staffetta Obiettivo Tricolore, Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'atleta paralimpico si sarebbe scontrato contro un mezzo pesante mentre viaggiava lungo la statale 146 a Pienza, vicino a Siena: sul posto è intervenuto l'elisoccorso e Zanardi è stato trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena. A dare l'allarme sono stati gli altri atleti che stavano partecipando alla tappa della Val d'Orcia del progetto di avviamento allo sport per atleti disabili: insieme all'ex pilota di Formula 1 erano presenti altri sportivi in bici, carrozzina olimpica e handbike. Il quattro volte vincitore di una medaglia d'oro alle Paralimpiadi è partito da Sinalunga e si stava dirigendo verso Castelnuovo dell'Abate, una frazione di Montalcino, traguardo dell'odierna tappa della staffetta.



