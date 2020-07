Il nuovo Ponte di Genova "è assolutamente a norma": con queste parole i tecnici di PerGenova, il consorzio che ha ricostruito il viadotto, hanno commentato il limite di velocità di 70 km/h che caratterizzerà un tratto della nuova struttura. "Cambia la velocità di progetto su una curva perché il ponte è stato realizzato con 'spalle' preesistenti" affermano gli ingegneri, che sottolineano anche come tale problema era "irrisolvibile rispettando i tempi di consegna e soprattutto considerati i punti di vincolo. Quando è stato realizzato il Morandi, 60 anni fa, erano diverse le tipologie e le velocità dei veicoli. Inoltre, proprio sotto quei punti c'erano delle interferenze impossibili da eliminare. Se oggi si rifanno quelle curve, la velocità di progetto dev'essere per forza minore. Diciamo dunque che la velocità di progetto imposta è figlia del tracciato".



Maggiore sicurezza. Sulla curva in direzione Savona, infatti, verrà imposto un limite di velocità di 70 km/h, 20 km/h in meno rispetto a quello in vigore sul Morandi. In direzione opposta, verso Genova, gli automobilisti potranno arrivare fino a 80 km/h. Il problema dei limiti di velocità era già conosciuto in fase progettuale dai tecnici, che hanno dovuto adeguare il progetto alle strutture già esistenti. "La progettazione del Ponte è stata portata a termine nel pieno rispetto delle normative vigenti e in piena consapevolezza dei vincoli esistenti sul tracciato e dei vincoli costruttivi e degli effetti di tali vincoli sugli elaborati progettuali. Tali vincoli, legati a esigenze espresse dalla Struttura Commissariale, tese in primo luogo a garantire il ripristino della viabilità dell'area nei tempi più ridotti possibile, contemperando il rispetto delle norme, non hanno comunque impedito il potenziamento della sicurezza e il miglioramento delle caratteristiche prestazionali generali dell'opera" ha commentato la ItalFerr, la società del gruppo FS che ha curato la fase di progettazione del nuovo viadotto sul Polcevera. La nota diramata in serata dall'azienda prosegue sottolineando come il nuovo ponte garantisca standard di sicurezza molto più elevati rispetto al passato: "Stante la scelta di ricalcare il tracciato preesistente, si segnala come le caratteristiche del nuovo viadotto, a fronte di una modestissima riduzione della velocità di percorrenza, siano foriere di un aumento della sicurezza legato principalmente all'inserimento delle corsie di emergenza, all'allargamento in curva per miglioramento visibilità, all'allargamento dello spartitraffico, all'apposizione di barriere a norma, all'utilizzo di asfalto ad alta aderenza e all'illuminazione sull'intero tracciato".

Al via i collaudi. Nella mattinata di domenica 19 luglio inizieranno i collaudi della nuova struttura con le procedure definite dal consorzio PerGenova insieme all'Anas e alla Rina. Nel capoluogo ligure sono già giunti 30 camion carichi di sabbia con pesi che variano dalle 40 alle 50 tonnellate, ma già nelle prossime ore ne arriveranno altri 37 per consentire di effettuare le prove di tenuta dei vari segmenti della struttura. Gli autotreni attraverseranno il ponte in diversi modi per consentire ai tecnici di verificare la capacità di torsione della struttura e la sua resistenza ai carichi pesanti.