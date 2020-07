Nuovo intervento chirurgico per Alex Zanardi. Il campione paralimpico è stato sottoposto a una ''delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo'' patito nell'incidente con la sua handbike il 19 giugno scorso: le sue condizioni, si legge nella nota del San Raffaele, ''appaiono stabili''. La nuova operazione alla testa è avvenuta sabato scorso (25 luglio), il giorno successivo al trasferimento dell'atleta bolognese nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica dell'ospedale milanese.

I precedenti. L'intervento è stato eseguito dal professor Pietro Mortini, direttore dell'unità operativa di Neurochirurgia. Da quanto si apprende, al momento gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle cure e le condizioni cliniche di Zanardi, tuttora ricoverato in Terapia Intensiva neurochirurgica, risultano stabili. L'ex pilota di Formula 1 era arrivato venerdì scorso al San Raffaele dalla clinica lecchese Villa Beretta; lì Zanardi aveva iniziato un percorso di neuro-riabilitazione dopo il ricovero di oltre un mese e tre interventi chirurgici alla testa al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, necessari a contenere i danni riportati nel drammatico incidente in handbike del 19 giugno in Toscana nell'ambito dell'iniziativa “Obiettivo Tricolore”.