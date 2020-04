Quella volta che...

Dalla Panda alle supercar. Tutto questo può assumere contorni ancora più forti e marcati. Lo scopri quando, con guascona disponibilità, dici che a te non pesa tirare tardi e il turno 3.30-5.00 non è un problema. Un errore che non commetterai una seconda volta. Per ingannare il tempo che ti separa dall’appuntamento, tenti di riposare nella penombra dell’officina, nella fattispecie sul pur comodo sedile della Fiat 500 di durata che ci eravamo portati come vettura d’appoggio e, quand’è il momento di salire in macchina, il piacere e il desiderio di guidare sono ai minimi storici. Ma si deve andare. E si va. Un’ora e mezza che pare non finire mai, ché le sensazioni, di notte, assumono proporzioni gigantesche: la fatica, la noia, l’idea che il tempo non passi. Non puoi neppure fare conto sulla tranquillità connaturata a quelle ore: l’hai vagheggiata sui raccordi interni che ti hanno portato in pista, ci hai sperato ed era lecito farlo, ma appena entri capisci che no, non è così. Giù in prima corsia c’è un mangiachilometri che si sfinisce per… sfinire una Panda, ma il problema non è lui. Oltre al sonno e alla noia, quelle che devi tenere d’occhio sono soprattutto le supercar, che di notte (per lo meno quella notte) erano numerose. E altrettanto moleste. Capo primo, per l’invidia: stanno fisse sulla corsia più esterna, dove ti sei avventurato soltanto per qualche sorpasso, e passano a velocità aeronautiche. Capo secondo, e qui cominciano gli aspetti tecnico-razionali, per lo spostamento d’aria che producono al loro passaggio. Capo terzo, per la simpatica attività di una di esse, impegnata a mettere a punto l’impianto frenante. Significa che dopo averti superato, il pilota accende un lampeggiante blu, inchioda e, nel contempo, scende dal bordo del catino scalando tutte le corsie fino alla prima. Il tutto cercando di passare in ciascuna a una velocità coerente con quella delle altre vetture. Non ti taglia certo la strada, non ci sono pericoli, ma è comunque qualcosa con cui fare i conti. E quasi quasi, al giro successivo, rimpiangi che passi solo a tuono senza fermarsi. Per non cedere al sonno e alla noia, non ti resta che cominciare a cantare a squarciagola o pensare a tutto il pensabile. Ed è a quel punto che mi si accende una piccolissima lampadina, che lega ricordi e asfalto. Una cosa piccola, irrilevante nei suoi contorni oggettivi, ma carico di significato a livello personale. Il mio primo contributo sulle pagine di Quattroruote, fascicolo di marzo 1999, è consistito infatti nel rispondere alla lettera di un lettore che chiedeva informazioni su Nardò. A questo punto, non serve certo scomodare Freud per capire da dove nasca il mio entusiasmo.