Ferrari - Da supercar… a superbici. Per entrare in città

Era nell’aria. La verità è che tra gli addetti ai lavori la notizia circolava già da un po’. E finalmente, ieri, dalla Ferrari è arrivato il comunicato ufficiale: il 18 aprile partirà il nuovo programma ecologico dedicato ai possessori delle Rosse e cioè Cycling Horse (che ricorda il Cavallino Rampante in inglese, Prancing Horse appunto).

Si parte dall'Italia. Il servizio, unico nel suo genere, prevede un valet dedicato alle porte delle maggiori città (cioè un parcheggiatore in livrea a disposizione dei clienti Ferrari, qualsiasi modello guidino) a cui affidare il proprio bolide per proseguire il giro in centro con una bici fornita dalla Ferrari stessa (non è ancora noto se a pedalata assistita o meno). Il programma, offerto inizialmente in Italia e successivamente anche nel resto del mondo, non necessita di alcuna iscrizione: per poterne usufruire basta essere il felice proprietario di una supercar di Maranello (nel comunicato viene specificato che sono escluse solo "le vetture da corsa e quelle a noleggio").

Gratis per i V12. L'iniziativa è gratuita per tutti i possessori di 12 cilindri, non importa l’età dell’auto o la disposizione del motore. Mentre per tutte le altre motorizzazioni c’è un listino dedicato. Può sembrare una stranezza, invece è un colpo di genio del marketing. L’idea, dicono i responsabili del Cycling Horse, è proprio quella di incentivare i possessori delle Ferrari più mitiche (e ogni riferimento alle 250 non è puramente casuale) a tirarle fuori dai garage per portarle nei salotti buoni delle città.

Un "Salone" per il debutto. In un primo momento, il programma sarà disponibile solo a Milano, dove il sindaco Sala ha fatto pressione perché potesse partire in concomitanza col Salone del Mobile, l’evento più importante del capoluogo lombardo. Il parcheggio dedicato (dove poter scambiare i 12 cilindri con i due pedali) sarà nel cuore della città, cioè in piazza San Babila, contraddistinto dalla bandiera della Ferrari. Per finire, la ciliegina sulla torta: nella giornata inaugurale il posteggiatore in tuta rossa sarà addirittura il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Preparate il telefonino per i selfie…