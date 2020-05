Il primo treno. Il 4 maggio di Milano inizia in metrò, dal convoglio quasi vuoto delle 6.56 che va in direzione Rho-Fiera. M2. A bordo, tutti i passeggeri rispettano la distanza obbligatoria di 1,5 metri, ma non tutti osservano le prescrizioni. Molti hanno i guanti, altri la mascherina (calata sul mento). Nessuno parla, tutti sono concentrati sul cellulare. Sul treno regna il silenzio.

Il parcheggio di Lampugnano. Le preannunciate code non ci sono. Alla fermata di Lampugnano, alle 7.40, sembra una "normalissima" domenica mattina e non il giorno della ripartenza dell'Italia. "Di solito qui a quest’ora è un macello, oggi è un deserto. Sarà che la gente ha paura...". Parole di uno degli addetti Atm al parcheggio di interscambio, linea M1 del metrò. La temuta ondata di auto nel giorno della ripartenza non c’è stata. E così i sei dipendenti Atm - tre richiamati in servizio dall’azienda per rinforzare il turno mattutino in questo giorno "straordinario" - possono concedersi il lusso di chiacchierare, davanti a un parcheggio desolato. In quindici minuti contiamo l’ingresso di un’auto e di una bicicletta. Per tutti valgono, forse, le parole del ciclista: "Per un po’ io i mezzi pubblici non li prendo...".

