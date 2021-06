Fuori mano. La s.s. 219 ci porterà, successivamente, a Gubbio, cittadina di grande fascino, ma meno popolare di Assisi o Spoleto perché un po’ isolata nell’Appennino. Ma questo è un pregio, perché se ne potranno gustare meglio le perle artistiche e architettoniche. Ancora prima di accedere al centro, Gubbio offre la chiesa in cui San Francesco sarebbe stato accolto dopo l’abbandono della casa paterna, per la sua scelta di vita pauperistica. Poi, si gode della bellezza della piazza Grande, progettata nel 1321, della Cattedrale e di Palazzo Ducale, per citare solo i luoghi più iconici. Risaliti in auto, si percorre la s.r. 298 fino a superare il Passo di Gubbio, poi si prendono le s.s. 3 Flaminia e 76, fino a entrare nelle Marche, la terza regione toccata dall’itinerario.