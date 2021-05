Nuovo Quattroruote

In regalo "rEVolution". La rivoluzione elettrica sembra ormai alle porte: per aiutare gli automobilisti a non temerne l’arrivo, Quattroruote propone rEVolution, un allegato gratuito 64 pagine (affiancato da un ricco speciale online) co le informazioni indispensabili per chi desidera conoscere, scegliere e utilizzare al meglio le auto elettriche: come sono fatte le auto, i motori e le batterie, dove e come si ricaricano e a quali costi, le informazioni utili a installare un punto di ricarica domestico, le facilitazioni di cui godono le EV. Come sempre, poi, utilizziamo il database unico del nostro Centro Prove per fornire i dati reali, rilevati e certificati, su autonomia, tempi di ricarica e costi, espressi in euro per 100 chilometri. E ancora, in questo prezioso vademecum, che avrà anche una declinazione digitale sul nostro sito, troverete i consigli su come si guidano le auto elettriche, le app più aggiornate per avere tutti i punti di ricarica a portata di mano, le accortezze da tenere in caso di guasti o emergenze e un focus sulla tenuta nel tempo del valore dell’usato di queste vetture, realizzato in collaborazione con la divisione Quattroruote Professional.