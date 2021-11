Com'è guidare una Suv elettrica? E quanti passi avanti hanno fatto le auto cinesi negli ultimi anni? Per permettervi di scoprirlo in prima persona, noi di Quattroruote abbiamo organizzato insieme alla Aiways una serie di test drive, per farvi provare su strada il primo modello del marchio asiatico, la U5, che sarà protagonista di una delle prossime prove della nostra rivista e che abbiamo già guidato nella seconda puntata della nuova stagione di Drive Up. Negli ultimi due fine settimana di novembre e nel primo weekend di dicembre, diversi concessionari in tutta Italia metteranno a disposizione alcuni esemplari della sport utility a batteria: durante l'esperienza di guida verrete assistiti dagli Expert Drivers di Quattroruote, che saranno a disposizione per fornire informazioni sulla vettura e sulla sua tecnica.