Poltu Quatu Classic

Ospiti d’eccezione. Un format che raduna un sempre maggior numero di partecipanti, collezionisti che “rispolverano” i propri pezzi più importanti, ma anche l’occasione per mettere in mostra quelle vetture di nuova concezione che proprio dal mondo delle auto storiche traggono ispirazione e linfa vitale. È il caso della Duetto di Garage Italia, il restomod elettrificato della Spider del Biscione che proprio sulle strade della Costa Smeralda si mostra per la prima volta in azione, o ancora della Giulia dell’azienda torinese ErreErre Fuoriserie che fa di Poltu Quatu il suo palcoscenico per il debutto in società. Tante italiane, è naturale, ma non mancano neppure eccellenze dal resto del mondo come la Ruf CTR, trasposizione moderna (con telaio di fibra di carbonio) della mitica Ruf Yellowbird della fine degli Anni 80.