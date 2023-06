1000 Miglia - Debutta la Maserati MC20 Cielo a guida autonoma

C'è il navigatore. Nel suo genere, si tratta un esperimento mai provato prima, i cui contorni sono i seguenti. Ideato e sviluppato dal Politecnico di Milano in collaborazione con gli organizzatori della 1000 Miglia e con il patrocinio del Centro nazionale per la mobilità sostenibile, questo veicolo - sulla base di un esemplare della supercar convertibile di Maserati - monta un pacchetto completo di tecnologie driverless: la vettura sarà impegnata per tutta la manifestazione, ma solo in alcune parti del percorso attraverserà le strade pubbliche guidata dall’intelligenza artificiale. In queste circostanze, i regolamenti prevedono comunque la presenza a bordo di un copilota: in questo caso un navigatore d’eccezione, l’imprenditore Matteo Marzotto, che ha alle spalle diverse partecipazioni alla 100 Miglia storica.

Obiettivo 2024. Il progetto 1000 Miglia Autonomous Drive punta a sensibilizzare il grande pubblico sul tema della guida autonoma, cercando, allo stesso tempo, di smuovere le acque nella ricerca, creando collaborazioni e sinergie tra le istituzioni e le amministrazioni dei centri urbani. Quale vetrina migliore di una manifestazione che attraversa mezza Italia? Tra l’altro, questa prima partecipazione è solo un primo passo: l’obiettivo è correre in modalità completamente driverless l’intera 1000 Miglia del prossimo anno.