Silvio Berlusconi - Macché superbollo: la nostra intervista del 2005

Il traffico e l’inquinamento sono un’emergenza nazionale, possibile che li si combatta solo con provvedimenti-tampone, spesso inutili, come le targhe alterne e le domeniche a piedi?

L’insoddisfazione è comprensibile, ma negli ultimi decenni il numero delle automobili in circolazione è raddoppiato, a fronte di una rete viaria rimasta sostanzialmente invariata. Sappiamo bene che l’inquinamento non è creato solo dalle auto, ma deriva da una serie di situazioni quali i gas e i fumi provocati dalle industrie e dagli impianti di riscaldamento, alcuni dei quali sono assolutamente inadeguati e obsoleti. E allora...

...e allora?

E allora i provvedimenti-tampone si rendono a volte necessari. Qui succede qualcosa di analogo a quello che ci siamo trovati ad affrontare con la legge sul fumo. Per un liberale come me, dare il via alla proposta del ministro Sirchia è stata una decisione molto sofferta: si limitava una libertà, quella di fumare, che però si scontrava con un altro diritto, quello di chi non fuma di non respirare il fumo degli altri.

Che cosa c’entrano le automobili?

A volte misure come quelle che lei citava si ritengono necessarie per contrastare un problema grave come quello dell’inquinamento. Le città sono nate quando ancora non c’erano le auto e nei prossimi dieci anni è previsto un ulteriore consistente aumento del traffico.

L’impressione è che nelle grandi città si viva di emergenze.

Permangono ancora troppi veti, ci sono ancora troppe autorizzazioni da richiedere. E quando riesci ad arrivare in fondo, i progetti sono invecchiati ancor prima di iniziarne la realizzazione. Che nostalgia, nel privato è tutto più snello. Da imprenditore, magari passavo tutta la notte a meditare su un progetto ma la mattina chiamavo i miei collaboratori e annunciavo: stanotte mi sono riunito e abbiamo deciso...