1000 Miglia Green - Oltre 2.000 km di pura adrenalina con la Hyundai I20 N

Per i nerd della guida. E se siete fanatici dei track day, la I20 N ha un reparto di infotainment su misura per voi che vivete a pane e cordoli. Infatti, oltre ad avere a disposizione le mappe dei circuiti (come il Nürburgring) per misurare il tempo sul giro è presente anche una forma di telemetria, che consente di rilevare le forze G, la pressione sul pedale del freno o degli pneumatici e la potenza erogata dal turbo. In più per avere un’informazione completa sullo stato dei liquidi troviamo l’indicazione di temperatura acqua e olio. Non mancano poi il launch control e le quattro modalità di guida: eco, normal, sport e "N Grin Control System" con quest’ultima che modifica il funzionamento di motore, ESC, sonorità di scarico e sterzo per un utilizzo prettamente sportivo. E se siete interessati all’acquisto, il prezzo di attacco è decisamente interessante: 29.950 euro, a cui aggiungere 1.440 euro per il Techno Pack: comprende il sistema di navigazione da 10,25 pollici con servizi telematici Bluelink e impianto audio firmato Bose.