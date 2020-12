Mercato auto Italia

Positiva Renault, calo a doppia cifra per la Ford. Fa meglio del mercato anche la Renault con 15.479 auto immatricolate e un +7,7%. Nello specifico, il marchio della Losanga immatricola 9.291 veicoli (+9,5%) e la Dacia 6.188 (+5%). Calo consistente, invece, per la Ford: sono 8.311 le registrazioni, il 17,1% in meno rispetto a un anno fa.



Giù Daimler, sale BMW. Andamento contrastato per i due maggiori costruttori tedeschi del mondo premium. La Daimler chiude il mese con 4.966 immatricolazioni, il 55% in meno rispetto allo scorso novembre: il marchio Mercedes-Benz perde il 21,9% (4.238 unità) e la Smart l'87% (728). In controtendenza il gruppo BMW, con un +1,54% (6.939 registrazioni) frutto di una crescita del 2,5% (4.884 vetture) per il marchio dell’Elica e di una contrazione dello 0,7% (2.055 immatricolazioni) per la Mini.