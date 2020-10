Associazioni

In un mondo in rapida trasformazione, anche Aniasa, l’associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, non può non cambiare. E lo fa grazie a una partnership strategica biennale con The European House Ambrosetti. "In Italia, il settore della mobilità nel suo complesso sta vivendo una fase di rapida evoluzione, destinata a stravolgere il nostro modo di muoverci e di spostare le merci", commenta il presidente Massimiliano Archiapatti. "Nel 2019, le formule di pay-per-use mobility hanno toccato la quota record del 25% dell’immatricolato e oltre un milione di veicoli circolanti. La pandemia sta accelerando questo cambiamento. Abbiamo davanti a noi un’occasione irripetibile per rendere la mobilità italiana più sostenibile, smart e sicura, anche grazie alle risorse del Recovery Fund. Il noleggio è oggi un asset strategico per le politiche di sostenibilità ed economia circolare (una nuova immatricolazione su quattro rientra in questo ambito, ndr), con il suo parco veicoli a emissioni ridotte e con la capacità di immettere costantemente sul mercato dell’usato veicoli di ultima generazione, in grado di sostituire quelli più inquinanti".

Digital automotive. Nell’ottica di questo cambio strategico, Aniasa alle sezioni esistenti - noleggio a lungo e breve termine, car sharing, servizi automobilistici - ha deciso di aggiungerne una quinta, la Digital automotive, dove faranno la parte del leone le società di telematica e quelle tecnologiche che stanno cavalcando la rivoluzione in atto del settore.