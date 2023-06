Speciale NLT - Auto a noleggio, il service è compreso

L’usato come il nuovo. La sana abitudine di procedere a controlli regolari dello stato di salute dell’auto presso una rete di assistenza selezionata dalla stessa società di noleggio sarà ancor più apprezzata da quegli utenti che hanno scelto di puntare sulla locazione a lungo termine di un veicolo usato. Infatti, il servizio e le condizioni normalmente applicate al noleggio del nuovo valgono anche per le auto che hanno già tre o quattro anni di carriera alle spalle, e che si avviano a quella fase in cui il proprietario comincia a domandarsi se le soste in officina potranno diventare più frequenti, complesse e onerose. Da notare, inoltre, che i contratti di noleggio a lungo termine coprono anche l’assistenza 24 ore su 24. In più, l’aumento dell’incidenza delle vetture in locazione nel parco circolante complessivo sta diffondendo nelle reti di manutenzione e assistenza una nuova cultura della standardizzazione delle procedure, che si riflette nel livello di servizio prestato tanto alle grandi flotte quanto ai privati, e in una maggiore omogeneità di caratteristiche e usura delle auto che, esaurito il primo ciclo di vita, vengono avviate a un nuovo noleggio, con maggiori garanzie per chi le utilizzerà successivamente.