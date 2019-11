La storia ricomincia dalla Z. La Zéda, termine che in dialetto modenese significa Z, è la portabandiera delle ultime 32 GranTurismo e GranCabrio che entrano in produzione questa settimana sulle linee della storica sede di via Ciro Menotti a Modena. Nei prossimi giorni la Zéda inizierà a fare il giro del mondo per annunciare una nuova era del Tridente, segnata anche dall'arrivo di una nuova generazione di GT. La GranTurismo Zéda trasmette questo passaggio con gli abbinamenti cromatici che percorrono la sua livrea. Si tratta di un susseguirsi di tonalità che partendo dal grigio chiaro satinato della parte posteriore, che diventa più saturo nella zona centrale della scocca, fa affiorare nel frontale sempre più incisivamente l’evoluzione del blu Maserati. Una tonalità assai brillante, quasi un blu elettrico, che anticipa l’elettrificazione della famiglia Maserati.

In primavera la nuova supersportiva. Il rinnovamento della linea d’assemblaggio modenese sarà affiancato dalla realizzazione di un impianto di verniciatura e di un reparto di produzione dei motori sinora assenti, poiché lavorazioni affidate alla Ferrari, e si concluderà in primavera quando al Salone di Ginevra sarà svelata l’annunciata super sportiva. Il nuovo modello sarà proposto, in step successivi, sia in versione coupé sia cabrio, inizialmente solo con motori termici e in seguito anche con un powertrain elettrificato, molto probabilmente mild hybrid. La prima Maserati ibrida plug-in dovrebbe entrare nei ranghi della Ghibli, mentre la prima full-electric si inserirà sicuramente in quelli delle prossime GranTurismo e GranCabrio. A prescindere da tipologia, motorizzazione e livello di elettrificazione, ogni futura Maserati disporrà di tecnologie di guida assistita di Livello 3. Lo sviluppo di questa funzione, al pari della progettazione e dell’ingegnerizzazione di ogni futura Maserati, è frutto dell’Innovation Lab.