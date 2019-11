Saranno solo 3.000 in tutto il mondo i clienti che potranno acquistare la Mini John Cooper Works GP. Il modello, che debutta al Salone di Los Angeles, non è soltanto una serie speciale, ma un'evoluzione decisamente corposa del progetto che ha come unico scopo quello di incrementare le prestazioni. Le prevendite sono già aperte in Italia e il prezzo è stato fissato a quota 45.900 euro.