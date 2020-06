La Mazda ha introdotto nel mercato italiano la versione 2020 della CX-3. La crossover sarà disponibile nei concessionari da inizio luglio, in serie limitata, nei due allestimenti più richiesti della versione uscente, ovvero quelli Executive ed Exceed, rispettivamente al prezzo di 22.900 e 24.750 euro.

Più efficiente. La nuova CX-3 si presenta inalterata nel design degli esterni e degli interni, ma cambia sul piano tecnico: la vettura sarà infatti disponibile con il solo motore benzina di 2.0 litri da 121 CV, abbinato al cambio manuale a sei marche Skyactiv-MT e alla trazione anteriore 2WD, che si arricchisce tuttavia con il sistema di disattivazione dei cilindri. Questa soluzione gestisce automaticamente lo spegnimento di due dei quattro cilindri durante la guida a basso carico per migliorare l’efficienza del veicolo, stimata al 15% percento in più rispetto alla versione precedente. Grazie a questo sistema, la Casa prevede un consumo medio di 5,3 l/100 km e 121 g/km di emissioni nel ciclo Nedc. La CX-3 può passare da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e raggiungere una velocità di punta di 192 km/h.

Gli allestimenti. La CX-3 del 2020 sarà offerta in quattro tonalità di colore: Machine Gray, Soul Red Crystal, Deep Crystal Blue e Artic White. Entrambi gli allestimenti Executive ed Exceed comprendono di serie l'interfaccia compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, i cerchi di lega da 18”, il climatizzatore automatico, i sensori luce/pioggia, il sistema di frenata di emergenza in città con rilevamento dei pedoni e l’infotainment con display da 7” MZD Connect. A questi, la variante Exceed aggiunge i fari full Led, la fascia laterale sottoporta cromata, la videocamera posteriore, l’Active Driving Display, la Smart Key, l’avviso per la fuoriuscita dalla carreggiata e gli interni di tessuto e di pelle.

Formule di acquisto. La nuova Mazda CX-3 è già ordinabile anche con la formula di acquisto “Back to Drive Pack”, che prevede il finanziamento con la prima rata nel gennaio del 2021. La Casa include, inoltre, il programma di estensione di garanzia “Mazda Best 5” e quello di manutenzione ordinaria “Mazda Service Plus” con tre tagliandi in omaggio.