Ford Bronco

La filosofia del progetto. L'eredità del passato e la tecnologia di oggi hanno dato vita ad una serie di modelli pensati per coprire una vasta gamma di esigenze. Troviamo infatti le varianti a due e a quattro porte, dalle caratteristiche più estreme, e il Bronco Sport per chi cerca una Suv più adatta all'uso su strada. Per dirla con le parole della stessa Ford, i modelli Bronco sono "costruiti con la resistenza dei pickup F Series e con le performance delle Mustang", elementi ai quali si aggiunge un design studiato per richiamare in forma moderna la prima serie degli anni '60 del fuoristrada due porte americano.



Sette versioni per le 2 e 4 porte. I modelli a due e a quattro porte adottano un look aggressivo e pensato soprattutto per la guida in fuoristrada, abbinato al classico telaio a longheroni. Di serie sono previsti infatti i pannelli amovibili per il tetto e i fianchi posteriori e per la quattro porte è presente anche un tetto in tela. Le portiere sono inoltre smontabili e possono essere riposte in apposite sacche a bordo per rendere ancora più emozionante la guida in mezzo alla natura. Le personalizzazioni ricoprono un ruolo fondamentale e per questo la Ford ha previsto sette allestimenti (base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak, Badlands e First Edition) undici colori, quattro pacchetti opzionali e oltre 200 accessori originali per offire a ogni cliente un prodotto cucito su misura.