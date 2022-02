Porsche 911

Fibra di carbonio. L'estetica, da sempre un elemento chiave delle Singer, è curatissima e rappresenta una rivisitazione dettagliata delle Turbo prima maniera. Troviamo, quindi, i classici paraurti a soffietto e passaruota molto allargati, ma, in realtà, tutto è stato ridisegnato e modificato nelle dimensioni utilizzando, ovviamente, la fibra di carbonio. I cerchi di lega riprendono il design dei classici Fuchs con canale satinato, ma sono di dimensioni maggiori rispetto agli originali da 16". Inoltre, sul passaruota posteriore è presente una presa d'aria. Il grande alettone in coda rispetta le forme originali, ma lo stesso non si può dire degli scarichi: al posto dell'uscita doppia su un lato, qui troviamo due terminali spostati verso il centro.

Interni votati al lusso. La tinta esterna Wolf Blue di questo esemplare è abbinata a interni foderati di pelle Malibu Sand, rivestimenti di legno Black Forest e non mancano accessori moderni come i sedili riscaldabili a regolazione elettrica, il climatizzatore automatico, l'infotainment con navigatore e la ricarica wireless per smartphone nella console centrale. L'aspetto delle finiture e dei colori è chiaramente soggettivo: ogni cliente potrà infatti creare una Turbo unica fino all'ultimo dettaglio.